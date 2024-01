Garota de programa é presa em Copacabana por aplicar 'Boa noite, Cinderela'

Uma garota de programa foi presa nesta sexta-feira (12) em Copacabana, no Rio de Janeiro, acusada do crime de roubo. Ela é suspeita de ter aplicado o golpe do "Boa noite, Cinderela" em um turista italiano em fevereiro do ano passado.

O que aconteceu

A mulher foi presa por policiais civis da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo). Ela estava na entrada da comunidade do Pavão Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Havia um mandado de prisão preventiva contra a garota de programa pelo crime de roubo. Segundo a polícia, ela teria levado três telefones celulares, um computador, cartão de crédito, documentos pessoais e perfumes do turista italiano.

Além disso, a mulher tem oito anotações criminais por roubo, furto e estelionato. Cinco delas são na Deat, ou seja, os crimes foram cometidos contra turistas estrangeiros. Ao todo, ela já teria roubado R$ 10 mil em espécie, em moedas de diferentes países, além de diversos bens das vítimas.

As vítimas também tiveram criptomoedas roubadas e contas bancárias movimentadas pela suspeita. A polícia informou que os crimes foram cometidos após a garota aplicar o "Boa Noite, Cinderela".