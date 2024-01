Homem morre e cinco pessoas são internadas após confraternização em MG

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 37 anos morreu e outras cinco pessoas foram socorridas com suspeita de intoxicação alimentar, neste sábado (13), no município de Patrocínio, em Minas Gerais.

O que aconteceu

Vítima deu entrada no pronto-socorro de Patrocínio com crises convulsivas e quadro de vômito. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A equipe médica acionou a Polícia Militar.

No dia anterior, o grupo participou da confraternização de uma empresa. Testemunhas contaram à PM que o evento foi realizado em uma fazenda no bairro de Serra Negra.

Três pessoas estão internadas na UTI e duas na enfermaria. Todos são homens. Os cinco hospitalizados foram socorridos na manhã de hoje por familiares para a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio.

Dores abdominais, mal-estar e náuseas são os principais sintomas. Das 13 pessoas que estavam na confraternização, a PM indicou que seis foram hospitalizadas.

Todos comeram da mesma comida. Segundo o boletim de ocorrência, havia churrasco, arroz, vinagrete e feijão tropeiro. Os funcionários também consumiram bebida alcoólica, como chope. Eles negaram o uso de drogas ilícitas.

Alimentos serão periciados. Equipes da Polícia Civil e equipes da Vigilância Sanitária estiveram no local neste sábado e recolheram amostras das comidas e bebidas.

Funcionários fizeram exames. Apesar da suspeita de intoxicação alimentar, as causas ainda não foram identificadas.

Procurada pelo UOL, a Polícia Civil de Minas Gerais esclareceu que irá instaurar inquérito para apurar o fato, inclusive com procedimento de oitivas de participantes, organizadores e trabalhadores do evento, para verificação do ocorrido e apuração de eventuais responsabilidades.