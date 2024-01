Ter carro é conviver com uma série de preocupações. Mas uma que ninguém quer ter é o medo de ser abordado por um bandido e acabar perdendo o veículo. O mercado oferece diversas opções que permitem bloquear o automóvel, impedindo que seja levado - assim como recursos para rastrear o carro caso tenha sido levado por um ladrão.

Entre os bloqueadores existe um 'botão secreto' ou controle que precisa ser acionado na hora de ligar o veículo. Caso o carro tenha sido furtado, ele até rodará por algum tempo, mas no fim 'vai morrer' - já que o sistema de combustível será cortado.

O problema deste tipo de bloqueador é que, caso você esqueça de acionar o botão ao utilizar o automóvel, você mesmo cairá na cilada e ficará na mão com o veículo, com ele totalmente apagado.

Outra opção é quando o bandido leva o seu carro e você aciona uma central de monitoramento para que o veículo seja bloqueado. Em geral, também é possível que o automóvel seja rastreado, para que seja encontrado pela polícia.

Por fim, importante ressaltar que ter alarme, bloqueador ou rastreador no seu carro não é garantia de que nada vai acontecer. São recursos para tentar inibir a ação dos bandidos - que muitas vezes sabem como desativar estes acessórios.

No vídeo acima falo como funcionam os rastreadores e bloqueadores de veículos, quais os cuidados devem ser tomados ao utilizá-los e se são ou não eficazes na hora de espantar os bandidos.

