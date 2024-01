China diz que resultado de eleição em Taiwan não muda tendência das relações

O Escritório de Assuntos de Taiwan da China disse neste sábado que a vitória do candidato do Partido Democrático Progressista de Taiwan, Lai Ching-te, na eleição presidencial da ilha não mudará o cenário básico das relações entre os dois lados do estreito.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua, Chen Binhua, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, disse que os resultados mostraram que o Partido Democrático Progressista não representa a opinião pública dominante na ilha.