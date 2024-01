Candidato crítico à China é eleito presidente de Taiwan

PEQUIM, 13 JAN (ANSA) - O médico William Lai, atual vice-presidente de Taiwan e candidato do Partido Democrático Progressista (PDP), venceu neste sábado (13) as eleições presidenciais da ilha asiática.

Conhecido por sua forte oposição à China e defender uma maior aproximação dos Estados Unidos, Lai recebeu 40,2% dos votos e derrotou Hou Yuh-ih, candidato do Kuomintang (KMT), principal partido da oposição.

O político, que também atende por Lai Ching-te, comandará Taiwan pelos próximos quatro anos. Ele já ocupou quase todos os principais cargos da ilha.

"Quero agradecer ao povo de Taiwan por escrever um novo capítulo na nossa democracia, mostrando ao mundo o quanto valorizamos a nossa democracia. Este é o nosso compromisso inabalável. O povo resistiu com sucesso à pressão de forças externas para influenciar as eleições", disse Lai em seu primeiro pronunciamento após a vitória.

Dono de um histórico de apoio à independência de Taiwan, Lai conquistou um triunfo que corre o risco de inflamar as tensões entre China e Estados Unidos. O pleito foi definido por Pequim como uma escolha entre a guerra e a paz.

O novo mandatário taiwanês garantiu que está disposto a dialogar com os chineses "com base na dignidade e na paridade".

Em um comunicado, a União Europeia celebrou o resultado das eleições em Taiwan e felicitou Lai pela vitória.

"Os nossos sistemas de governo se baseiam no respeito pelos princípios democráticos. A paz e a estabilidade em Taiwan são elementos-chave para a segurança e o desenvolvimento. A UE continua preocupada com as tensões crescentes na região", afirmou o bloco. (ANSA).

