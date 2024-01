Brasileira fecha viagem na Itália em que seguiu caminhos do avô

GENOVA, 13 JAN (ANSA) - A brasileira Thaisa Bestetti, de 43 anos, concluiu em Gênova, na Itália, uma viagem pelo país marcada por ter trilhado os mesmos passos do avô Arlindo durante a Segunda Guerra Mundial.

Descendente de italianos, Thaisa iniciou a sua trajetória pela nação europeia em 3 de janeiro e concluiu a aventura em uma visita ao Museu Nacional da Emigração Italiana (MEI), na capital da região da Ligúria.

"Uma história que se estende por três séculos entre dois continentes e com muitos sentimentos, que tem suas raízes na Itália e vai até o Brasil. Receber Thaisa em Gênova para essa viagem em busca de suas origens foi um prazer e cativou o país inteiro", disse o prefeito de Gênova, Marco Bucci.

Natural de Jundiaí, no estado de São Paulo, Thaisa passou por inúmeras cidades italianas, entre as quais Pisa, Riola, Bolonha, Sassuolo, Reggio Emilia, Parma, Alessandria e Rapallo. Ao todo, seu avô enviou cartões postais de pelo menos 70 localidades.

Nesses municípios, com o objetivo de reconstruir a história de sua família, Thaisa se encontrou com os descendentes das pessoas que hospedaram Arlindo nos anos de conflito. Além disso, entregou aos prefeitos cópias dos cartões enviados pelo avô, que era tenente do Exército brasileiro.

"É o primeiro de muitos projetos para o ano do turismo de raiz. A jornada de Thaisa trouxe à luz um aspecto pouco conhecido da guerra, através de uma documentação única", afirmou o presidente do MEI, Paolo Masini. (ANSA).

