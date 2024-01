Vídeo mostra momento em que Boulos é recebido por Marta em condomínio

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo registra o momento em que o pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, chega na residência da ex-prefeita Marta Suplicy, em São Paulo, na tarde deste sábado (13).

O que aconteceu

Marta deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais de São Paulo para integrar a chapa de Boulos. Ela atuava com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que será adversário do candidato do PSOL neste ano.

Eles se reuniram em um almoço neste sábado. Boulos chegou pouco antes das 14h ao edifício onde mora Marta, no Jardim Paulista, zona oeste da capital.

A previsão era de que Boulos e Marta conversassem sobre a chapa das eleições de 2024. A ex-prefeita deve ser a candidata a vice. Boulos não deu declarações ao entrar no prédio e chegou acompanhado da mulher, Natália Szermeta. No vídeo, é possível ver o momento em que ele deixa o seu carro, um Celta prata, e a cumprimenta.

Participaram do almoço o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e a mulher dele, Cristina, além do marido de Marta Suplicy, o empresário Márcio Toledo.