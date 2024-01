Marta agrega ao projeto de derrotar o bolsonarismo em SP, diz Boulos

O pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou hoje que a ex-prefeita Marta Suplicy agrega ao projeto de derrotar o bolsonarismo em São Paulo.

O que aconteceu

Boulos também disse que Marta agrega experiência administrativa para uma frente democrática na cidade. "Marta agrega profundamente para o projeto que estamos construindo na cidade São Paulo. Agrega experiência administrativa, agrega amplitude, justamente nessa ideia de frente democrática na cidade, que, aliás, foi a razão da ruptura dela dela com o governo atual de Ricardo nunes".

Marta foi convidada a integrar a chapa de Boulos pelo presidente Lula, que também a chamou para voltar a se filiar ao PT. Boulos disse que a confirmação da entrada da ex-prefeita de São Paulo em sua chapa "depende do Partido dos Trabalhadores". "Os próximos passos, seja a filiação dela ao PT, seja a formalização da chapa, vão ser feitos pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores", disse o deputado do PSOL.

O pré-candidato contou que ela saiu do governo municipal após aliança de Nunes com Bolsonaro. "Particularmente, neste ano, temos o desafio de enfrentar e derrotar o bolsonarismo em São Paulo, reeditar uma frente democrática e discutir o futuro".

Marta foi secretária de Relações Internacionais de São Paulo, na gestão Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Ela deixou o cargo no início desta semana para compor a chapa de Boulos.

Ela chega à chapa de Boulos numa estratégia do psolista para angariar votos nas periferias de São Paulo. Marta foi prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004 e é popular nas regiões mais afastadas do Centro por causa de algumas das marcas de sua gestão, como o Bilhete Único, os CEUs (Centro Educacionais Unificados) e os corredores de ônibus.

Almoço com Marta na tarde deste sábado (13)

13.jan.2024 - Boulos chega ao prédio de Marta Suplicy, nos Jardins, para almoço Imagem: Pedro Canário/UOL

O líder do PSOL na Câmara dos Deputados almoçou com Marta neste sábado (13). Boulos chegou pouco antes das 14h ao edifício onde mora Marta Suplicy, no Jardim Paulista, zona oeste da capital.

Previsão era de que Boulos e Marta conversassem sobre a chapa das eleições de 2024. Ex-prefeita deve ser a candidata a vice. Ele não deu declarações ao entrar no prédio e chegou acompanhado da mulher, Natália Szermeta.

Em nota, Marta disse que o encontro com Boulos representa a "expressão" da frente democrática montada por ela em 2019, depois do início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Também participaram do almoço o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente do PT, e a mulher dele, Cristina, além do marido de Marta Suplicy, o empresário Márcio Toledo.

Falcão foi quem intermediou as negociações entre Marta e Boulos depois que o presidente Lula convidou a ex-senadora e ex-prefeita de São Paulo a integrar a chapa do psolista como vice.

Na saida do almoço, Rui Falcão respondeu sobre a proposta do ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) de realizar eleições prévias no partido para escolha de quem será o candidato a vice de Boulos: "Com todo respeito ao Suplicy, nós vamos fazer prévias de quem? Não tem candidato".

Eduardo Suplicy ainda propôs lançar o nome da vereadora Luna Zarattini como pré-candidata à prefeitura de São Paulo. Rui Falcão prontamente desconsiderou a ideia. "Ela é pré-candidata à reeleição e está pedindo votos a todos, inclusive ao Suplicy", disse.

Boulos adiou viagem para exterior. O pré-candidato do PSOL embarca amanhã para a França e para a China, viagem que fará para conhecer experiências bem-sucedidas de gestão pública a fim de incorporá-las a seu programa de governo. Hoje à noite, ele vai tomar um café com Eduardo Suplicy na casa do ex-senador.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convidou Marta para voltar ao PT. A ex-prefeita, assim, sairia como candidata a vice na chapa de Boulos. Em meio às articulações para definição da chapa PSOL-PT, Lula chegou na sexta-feira a São Paulo, onde permanece em sua casa no Alto de Pinheiros, zona oeste. Ele não falou com imprensa até o momento.