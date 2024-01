Ataques de Israel em Gaza deixam ao menos 60 mortos

GAZA, 13 JAN (ANSA) - O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, informou neste sábado (13) que os ataques realizados por Israel mataram pelo menos 60 pessoas no enclave palestino.

Os mísseis foram lançados pelas forças israelenses durante a noite. Um porta-voz militar do país revelou que um centro de comando do grupo fundamentalista islâmico foi atingido.

Ele acrescentou que, depois da ofensiva, os soldados invadiram o local e confiscaram "dezenas de armas, computadores, celulares e outros materiais de inteligência".

Em um novo balanço de mortos, o Ministério da Saúde do Hamas informou que a guerra, que completará 100 dias amanhã (14), provocou o falecimento de 23.843 pessoas. Além disso, 60.317 indivíduos ficaram feridos, enquanto milhares ainda são consideradas desaparecidas.

Em mais uma mensagem contra os conflitos armados pelo mundo, o papa Francisco declarou que a guerra é a "mais terrível das doenças sociais".

"Compartilho com tristeza a condição de suficiência e solidão do povo, devido à guerra e às suas trágicas consequências, ocorrem sem apoio e sem assistência. As pessoas mais frágeis pagam um preço mais alto por isso", disse o líder da Igreja Católica.

A cidade de Roma, por sua vez, foi palco de uma manifestação pró-Palestina que recebeu mais de mil pessoas. (ANSA).

