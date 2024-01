Adolescentes são sequestrados por membros de facção venezuelana em Roraima

Do UOL, em São Paulo

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram sequestrados por integrantes de uma facção criminosa venezuelana em Boa Vista (RR). Os dois foram resgatados na quinta (11) e cinco suspeitos foram presos.

O que aconteceu

Os dois adolescentes, também venezuelanos, foram mantidos em cativeiro em um barraco na área de mata no bairro Treze de Setembro. Eles foram sequestrados na quarta (10).

A dupla foi abordada durante a noite perto da Rodoviária Internacional de Boa Vista. Eles iam de bicicleta para a casa de uma amiga.

Os adolescentes não pararam e aceleraram. No entanto, quando chegaram em uma avenida, foram rendidos e levados para o cativeiro.

Os suspeitos tentaram extorquir a família dos dois jovens. Eles passaram a falar com parentes para exigir dinheiro, encaminhando imagens dos adolescentes amarrados e com facões em seus pescoços.

A mãe de um dos jovens vive nos Estados Unidos. Ao descobrir a informação, os homens exigiram que o pagamento para libertá-lo fosse em dólares. Da mãe do segundo adolescente, que vive em Boa Vista, eles exigiram a recompensa em reais. O delegado não informou o valor cobrado pelo resgate.

Os policiais encontraram os jovens amarrados e sentados no chão. Durante as buscas, os agentes entraram em uma trilha que levou a um bananal, na região onde as vítimas estavam.

Três suspeitos foram presos em flagrante. Quatro conseguiram fugir se embrenhando na mata. Após a chegada de reforços, uma equipe da Polícia Militar conseguiu prender mais um homem. No fim do mesmo dia, por volta das 20h, prenderam um quinto suspeito. A polícia tenta identificar outros dois homens envolvidos no sequestro.

Os policiais civis também apreenderam dois facões que aparecem nas imagens que os sequestradores mandaram para as famílias. As bicicletas dos dois adolescentes foram encontradas na mata.

Um dos acusados é um homem de 24 anos, que mora no local do cativeiro. A Polícia Civil informou que ele estava em liberdade provisória desde outubro de 2023, após ter sido autuado em flagrante por furto qualificado. Ele também responde a outros crimes na Venezuela, por lesão corporal e posse de arma de fogo.

Outro sequestrador preso, de 31 anos, também mora no local do cativeiro. Os outros acusados têm 21, 26 e 29 anos.