Acidente em mina na China deixa dez mortos

Um acidente em uma mina de carvão no centro da China deixou pelo menos dez mortos e seis desaparecidos, informou a imprensa estatal neste sábado (13).

O acidente ocorreu no dia anterior, às 14h55 (3h55 em Brasília), em uma mina em Pingdingshan, na província de Henan, noticiou a televisão pública CCTV, acrescentando que as equipes de resgate continuam as operações de busca.

As investigações iniciais apontam para uma explosão de grisu, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

A segurança nas minas na China melhorou muito nas últimas décadas, mas ainda ocorrem alguns acidentes, sobretudo, devido às dificuldades do setor e ao desrespeito das normas de proteção.

Em 2022, 245 pessoas morreram em 168 acidentes, segundo dados oficiais.

No mês passado, um acidente em uma outra mina de carvão, em Heilongjiang, no noroeste, deixou 12 mortos.

Em setembro, pelo menos 16 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de carvão na província de Guizhou, no sudoeste. O colapso de uma mina de carvão a céu aberto no norte da Mongólia Interior deixou 53 mortos em fevereiro.

sbr/bpi/es/avl/tt

© Agence France-Presse