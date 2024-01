Wall St cai com perdas de megacaps e expectativa por dados de inflação 

Por Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com as ações de megacapitalização sob pressão do aumento dos rendimentos dos Treasuries, e com os investidores reduzindo as expectativas de um início antecipado dos cortes de juros antes de dados de inflação a serem divulgados nesta semana.

As ações das megacaps Microsoft, Apple, Tesla e Amazon.com caíam entre 0,8% e 2%, com os rendimentos dos títulos dos EUA em alta.

A Nvidia também caía 0,7%, depois de fechar em um recorde na véspera com a revelação de novos componentes de inteligência artificial.

"As avaliações de muitas dessas empresas (grandes empresas de tecnologia) estão crescendo com bastante força... mas o crescimento da receita nos últimos dois a cinco anos vem caindo", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, que espera que essas empresas tenham um desempenho inferior este ano.

Dados sobre a inflação ao consumidor e ao produtor, esperados para quinta e sexta-feira, respectivamente, serão cruciais para obter pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

"O Fed não será agressivo no corte das taxas porque a inflação permanecerá um pouco elevada e o crescimento econômico continuará razoavelmente forte", disse Nolte.

Às 12:26 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,39%, a 4.744,86 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,63%, a 37.446,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,51%, a 14.768,80 pontos.