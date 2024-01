Tales: Polarização pode ser boa para Lula e Bolsonaro, mas não para o país

O clima acirrado de polarização política pode beneficiar Lula e Jair Bolsonaro, mas pode não ser bom para o Brasil, afirmou o colunista Tales Faria em participação no UOL News desta terça (9).

Para o país, a polarização pode não ser boa. Para ambos, pode.

A expectativa de que houvesse uma politização no ato de ontem era grande, não só do Lula e do PT como também da parte do Bolsonaro. Sabendo disso, Lula poderia ter deixado mais nas mãos do presidente do Senado [Rodrigo Pacheco] a direção dos trabalhos, e não dos governistas. Tales Faria, colunista do UOL

O que aconteceu

Lula ironizou Bolsonaro. No evento do 8/1, o petista falou sobre os ataques feitos às urnas eletrônicas, feitos principalmente pela família do ex-presidente.

As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira porque perderam as eleições, por que não pedem para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores eleitos? Os três filhos dele que foram eleitos, por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? Presidente Lula

Parte do centrão articulou boicote ao evento, diz Tales

Para Tales, o boicote de opositores ao evento que marcou um ano dos atos golpistas foi articulado com ajuda de parte do centrão.

O colunista disse que Arthur Lira "cria dificuldades para obter facilidades", com pressão para obter apoio do governo para eleger seu sucessor na presidência da Câmara e na discussão da MP da Desoneração.

É evidente que a grande polarização e uso político ontem foi da oposição, que boicotou o evento em peso, com a ajuda de uma parcela do centrão, reapresentada pelo Arthur Lira. O centrão engrossou porque Lira ainda tem questões nas quais quer o apoio do governo e cobra isso. Isso tudo fez o centrão não comparecer para esticar a corda.

Lula deveria ter insistido um pouco mais com os governadores bolsonaristas para estarem presentes e evitar esse boicote. Se ele tivesse feito, talvez evitaria isso. Tales Faria, colunista do UOL

