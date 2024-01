Starbucks pretende abrir mil lojas na Índia até 2028

Nova York, 9 - A norte-americana Starbucks, uma das maiores redes de cafeterias do mundo, pretende ampliar suas vendas no exterior mirando o mercado asiático, onde pretende abrir mil lojas na Índia até 2028. A empresa espera também duplicar sua força de trabalho no país para cerca de 8,6 mil funcionários.

Atualmente, a rede tem cerca de 390 lojas em 54 cidades na quinta maior economia do mundo, por meio de uma joint venture com o parceiro local Tata Starbucks.

As lojas que operam hoje na Índia estão concentradas principalmente em grandes cidades. Sob a nova estratégia de expansão, a Starbucks deve ampliar sua presença em cidades de médio porte.

"Ao longo dos últimos 11 anos, o mercado indiano aumentou e se tornou um dos mercados de crescimento mais rápido da Starbucks no mundo", disse o CEO Laxman Narasimhan. "Com uma classe média em crescimento, temos orgulho de ajudar a cultivar a cultura do café, ao mesmo tempo que honramos sua rica herança."

Nos últimos anos, a estratégia internacional da Starbucks se concentrou principalmente na China, que se tornou seu segundo maior mercado. Até 1º de outubro, a empresa tinha pouco mais de 6,8 mil lojas no país asiático. Embora Narasimhan ainda esteja "realmente otimista" em relação à China, como ele disse em entrevista ao Barron's, ele prevê que a gigante do café se torne um player ainda maior em outros mercados internacionais.

A empresa pretende operar 55 mil lojas em todo o mundo até 2030, um aumento de quase 50% em relação ao número atual. A maioria das novas lojas que a Starbucks planeja abrir está fora da América do Norte, afirmou a empresa em novembro, com foco no Sudeste Asiático e na América Latina. Fonte: Dow Jones Newswires