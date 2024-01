Salvini cogita candidatar general 'antigay' em eleições na UE

ROMA, 9 JAN (ANSA) - O ministro da Infraestrutura e vice-premiê da Itália, Matteo Salvini, cogita candidatar o general Roberto Vannacci, que ganhou notoriedade com a publicação de um livro com teorias homofóbicas e racistas, nas próximas eleições para o Parlamento da União Europeia, entre 6 e 9 de junho.

Em entrevista a uma rádio local, Salvini, que lidera o partido de direita Liga, afirmou que o militar é um "general de máximo nível". "Se ele estiver interessado, e como teremos candidatos sem carteirinha de partido e com uma visão clara de Europa, seria um fato positivo se ele aceitasse", disse o vice-premiê.

Vannacci ganhou fama na Itália após a publicação de um livro no qual escreve que os homossexuais "não são normais" e denuncia um suposto "lobby gay internacional" para normalizar as relações entre pessoas do mesmo sexo.

Além disso, afirma que os "traços físicos" de Paola Egonu, célebre jogadora de vôlei negra, "não representam a italianidade", apesar de ela ser italiana.

A obra foi lançada por meio da ferramenta de autopublicação da Amazon e logo se tornou best-seller no país, apesar das inúmeras críticas contra o general.

O militar chegou a ser afastado pelas Forças Armadas e é alvo de um inquérito para apurar possíveis infrações disciplinares.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.