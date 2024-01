Diminuiu minhas olheiras: creme para a área dos olhos virou meu queridinho

Olheiras incomodam muita gente. E existem vários tipos: as azuis, as amarronzadas, as mistas. Elas também aparecem por motivos diversos - dos genéticos às noites mal dormidas, passando por questões alérgicas como rinite. Eliminar as olheiras é complexo: além de ter que identificar a causa do problema, é preciso entender o tipo de mancha e ser gentil no tratamento, já que estamos falando de uma pele supersensível, fininha e delicada, ao redor dos olhos.

Depois de experimentar, sem exageros, umas boas dezenas de produtos para a área dos olhos que prometem dar jeito nas olheiras, recebi o Cellular Luminous 630 Antispot Antiolheiras, da Nivea, e resolvi testar após ouvir alguns comentários bem positivos das amigas. E eis que era verdade.

Aplicação simples

Ao abrir a tampa, você logo vê que a aplicação é fácil. O produto tem um bico aplicador que descomplica a vida, depositando o cosmético diretamente na pele e inclusive fazendo uma massagem relaxante, alisando a área.

Rápida absorção

O produto some rapidinho na pele, mas depois de aplicar vale fazer uma leve pressão com a ponta dos dedos (bem leve mesmo, para não marcar ou agredir a região delicada ao redor dos olhos), para ele penetrar bem.

De olho nos resultados

A marca promete resultados visíveis em quatro semanas de uso diário, mas eu já notei, logo de cara, a área mais desinchada e hidratada - obra do ácido hialurônico e da cafeína da fórmula. Ela também traz vitamina E, com efeito antioxidante, que dá aquele 'help' contra o envelhecimento precoce.

Perfeito para olheiras amarronzadas

O produto funciona mesmo se você tem olheiras amarronzadas, causadas por excesso de melanina (o pigmento que dá cor à pele) e que pioram com o bronzeamento ou se você coça muito os olhos.

Ele reduz as marcas escurecidas porque equilibra a produção de melanina. Também diminui as bolsas e atenua o aspecto de olhar cansado, além de hidratar, dando uma alisada nas linhas finas.

Para não ficar frustrada

Vale ressaltar que o produto tem pouca atuação nas olheiras azuladas (ou arroxeadas), comuns em quem tem a pele mais clara e fina - tipo que piora com choro, pouco sono, cansaço e TPM.

Claro que hidratar bem a área, o que este creme cumpre, ajuda a suavizar esse tipo de olheira. Mas não é suficiente para sumir com elas.

Vale a pena ou não?

Como minhas olheiras são mistas - azuladas e amarronzadas -, senti bastante melhora nas manchas de pigmento marrom. As marcas azuladas continuam, mas é meio caminho andado. Além disso, a pele fica bem hidratada, o que melhora a textura, a firmeza, um pouco das bolsas e até a aplicação da maquiagem.

Para sua faixa de preço, ele é muito bom. Mas, se for comparado a outros que custam cinco ou seis vezes mais, talvez o resultado seja inferior.

O fato é que, dos últimos lançamentos para a área dos olhos, esse creme da Nivea é o melhor para suavizar olheiras marrons, causadas por melanina em excesso.

