'Quero encontrá-lo, vivo ou morto', diz mãe de menino desaparecido no Rio

A mãe de Édson Davi da Silva Almeida, de 6 anos, desaparecido na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, disse que não vai desistir de tentar encontrar o filho. As buscas pelo menino continuam.

Ainda tenho esperança de encontrar meu filho. Não vou desistir enquanto não achá-lo. Quero encontrar o Davi de qualquer forma, vivo ou morto.

Marize Araujo, 40

Segundo a mãe, nenhuma possibilidade está descartada. Davi pode ter sido vítima de sequestro, ou afogamento na última quinta-feira (4), enquanto seu pai cuidava da barraca da família e recebia pagamentos dos clientes.

Na última vez em que foi visto, o menino brincava com duas crianças e um estrangeiro. Por volta das 16h50, o pai, Edson dos Santos Almeida, 47, não viu mais o menino.

A principal linha de investigação é afogamento, disse a delegada Ellen Souto. A Polícia Civil ouve testemunhas e analisa as câmeras de segurança da região. A investigação está na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Tem testemunhas que viram o Davi só na beirinha da água, mas não chegou a entrar. Outros viram ele próximo à bandeira vermelha, mas em seguida ele foi jogar bola. Meu marido não acha que tenha sido afogamento, porque era bem perto da barraca, ele teria visto. Além disso, tinham dois bombeiros próximos, a praia estava vazia. Como assim ninguém viu ele se afogando? É uma incógnita. Não tem como descartar afogamento e nem sequestro. Mas não sabemos o que de fato aconteceu.

Autoridades chegaram a receber um alarme falso, de um menino parecido que foi visto em uma lanchonete com um casal e outra criança. Em nota, a polícia nega que seja Davi.

A gente segue com esperança, com muita fé, mas estou vivendo uma carga de emoções muito forte. Preciso de uma resposta. A gente recebe muitas mensagens de desconhecidos e fotos de meninos parecidos com ele.

O que se sabe sobre o desaparecimento

O menino Édson Davi da Silva Almeida, de 6 anos, sumiu na praia da Barra da Tijuca Imagem: Reprodução/Arquivo Pessoal

Davi brincava com outras duas crianças ao lado da barraca do pai, no posto 4 da Barra da Tijuca. Ele fez um lanche por volta de 15h30 e saiu do comércio para se juntar aos meninos.

O menino sumiu enquanto o pai fechava uma conta na barraca. Edson dos Santos Almeida notou o desaparecimento por volta das 16h50.

Polícia descarta estrangeiro como suspeito. O homem acompanhava as crianças que brincaram com Davi antes do desaparecimento. Seu envolvimento foi descartado depois que câmeras de segurança mostraram o menino indo em direção à areia, enquanto há imagens do estrangeiro indo embora acompanhado de outras duas crianças.

Édson chegou a ser confundido com menino em lanchonete, mas pista era falsa. Uma foto, divulgada no sábado (6), mostrava um menino parecido com Edson Davi comendo em uma lanchonete e circulou nas redes, mas a família e a polícia confirmaram que não era ele na foto.

Segundo a Polícia Civil, "conforme ofício enviado pela prefeitura, as câmeras localizadas no posto 4, do endereço solicitado, estavam em manutenção naquela data". Eles também afirmam que receberam apenas as imagens das câmeras dos postos 3 e 5. A prefeitura negou a informação e disse que "não há nenhuma imagem pendente, de qualquer câmera municipal, que falta ser liberada". A nota diz que "as 3.500 câmeras da prefeitura instaladas na cidade não possuem o tema Segurança Pública como foco principal", mas o município "sempre vai contribuir com a Polícia Civil quando existir solicitação formal".

Quem tiver informações pode ligar para os números: (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129, ou pelo WhatsApp (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.