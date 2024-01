Presidente da Lilly diz que prescrições semanais de medicamento para perda de peso chegaram a 25 mil em dezembro

Por Patrick Wingrove

SAN FRANCISCO (Reuters) - O presidente-executivo da Eli Lilly, David Ricks, disse na segunda-feira que o poderoso medicamento para perda de peso da empresa, o Zepbound, atingiu 25 mil novas prescrições por semana no final de dezembro e que seu suprimento para 2024 pode não ser suficiente para atender à demanda.

"Acho que é importante estabelecer expectativas, mas estamos trabalhando duro para atender à demanda", disse ele à Reuters na conferência anual de saúde do JPMorgan em San Francisco.

Ricks se recusou a fornecer detalhes sobre a quantidade de Zepbound que a Lilly pode produzir agora ou a prever a demanda de 2024 e o eventual fornecimento.

Em uma declaração posterior, um porta-voz da Lilly disse que a demanda dos pacientes continuará a ser dinâmica e que a empresa está investindo na fabricação para garantir que seus medicamentos estejam disponíveis para as pessoas que precisam deles.

Em 2023, a Lilly disse que expandiria sua fábrica na Carolina do Norte e construiria uma nova unidade na Alemanha.

O presidente-executivo disse que espera uma ampla cobertura para o medicamento por parte dos gerentes de benefícios farmacêuticos (PBMs) e que pelo menos um grande PBM começará a recomendar a cobertura do medicamento para seus clientes este ano. Mas ele alertou que o fato de os empregadores optarem por não cobrir os medicamentos para perda de peso em seus planos de saúde seria uma restrição à demanda.

Em dezembro, a Lilly informou que o Zepbound foi incluído na lista de medicamentos preferenciais para reembolso de uma das maiores PBMs dos EUA, a Express Scripts, da Cigna,.

Na semana passada, a farmacêutica lançou seu site que permite que as pessoas encomendem o Zepbound diretamente da empresa para garantir que os cupons que reduzem o custo do medicamento para 550 dólares por mês sejam aplicados e para incentivar os usuários a evitar versões compostas ou falsas do medicamento, disse Ricks.

Ele observou que a Lilly tem trabalhado com sites de comércio eletrônico e agências federais dos Estados Unidos para conter as vendas de medicamentos falsos para perda de peso.

No mês passado, a Reuters noticiou que a rival Novo Nordisk estava trabalhando com o mercado online indiano IndiaMART para remover listagens não autorizadas de seu medicamento de sucesso para perda de peso, o Wegovy.

Ricks também revelou que a empresa estava em negociações com as autoridades de saúde do Reino Unido para definir os termos de uso de seu medicamento para perda de peso no país, e que poderia lançá-lo no Reino Unido após essas discussões.

Ele disse que uma recomendação do NICE, órgão britânico de eficácia de custos, no ano passado, de que o Wegovy deveria ser usado por um período máximo de dois anos, estava "desvinculada das evidências clínicas" e que o Reino Unido deveria tratar a obesidade como uma doença primária e não terciária.

A agência reguladora de saúde do Reino Unido, a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, autorizou o medicamento para diabetes Mounjaro da Lilly para controle e perda de peso em novembro, horas depois de uma aprovação semelhante nos Estados Unidos.

A Lilly pretende voltar a participar do acordo voluntário de preços de medicamentos do Reino Unido, tendo deixado o esquema junto com a AbbVie em janeiro de 2023, agora que o setor farmacêutico britânico e o governo concordaram com os novos termos, disse Ricks.

"Achamos que é um acordo melhor e resolve alguns dos problemas e coloca um limite na queda livre que estava acontecendo no Reino Unido", disse ele.

(Reportagem de Patrick Wingrove)