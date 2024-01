Portaria fixa valor de tarifa de água de projetos públicos de irrigação

Brasília, 9 - O Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional editou Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, que fixa o valor da parcela da Tarifa de Água (K1) correspondente ao uso das infraestruturas de uso comum e de apoio à produção dos projetos públicos de irrigação (PPIs) sob jurisdição do DNOCS, para o ano de 2024.

De acordo com a Portaria, os valores a serem cobrados pelo uso das infraestruturas de uso comum e de apoio à produção dos PPIs será correspondente a 10% do valor dos respectivos Planos Operativos Anuais (POAs) apresentados pelos respectivos distritos e/ou associações de irrigantes responsáveis pela prestação dos serviços de irrigação - que compreendem todas as ações de administração, operação, conservação e manutenção dos projetos. O ato publicado no DOU traz uma tabela com os valores por projeto a ser cobrado por hectare e ano:

- Araras Norte - será cobrada tarifa de R$ 142,70 por hectare/ano;

- Baixo Acaraú - tarifa de R$ 99,68 por hectare/ano;

- Brumado - tarifa de R$ 45,58 por hectare/ano;

- Jaguaribe Apodi - tarifa de R$ 258,67 por hectare/ano;

- Tabuleiros de Russas - tarifa de R$ 59,19 por hectare/ano;

- Tabuleiros Litorâneos do Piauí - tarifa de R$ 53,82 por hectare/ano.

A portaria informa ainda que o pagamento da Tarifa de Água (K1) fica temporariamente suspenso para os seguintes projetos públicos de irrigação, pelo não enquadramento nos requisitos estabelecidos pela Portaria 2005/2020, por não possuírem contratos de cessão celebrados e vigentes com o DNOCS por apresentarem deficiências críticas nas infraestruturas de desenvolvimento da atividade de irrigação: Ayres de Souza; Baixo-Açu; Boa Vista; Cachoeira II; Caldeirão; Cruzeta; Curu-Paraipaba; Curu-Pentecoste; Custódia; Ema; Engº Arcoverde; Fidalgo; Forquilha; Gurguéia; Icó-Lima Campos; Itans; Jacurici; Jaguaruana; Lagoas do Piauí; Morada Nova; Moxotó; Pau dos Ferros; Platôs de Guadalupe; Quixabinha; Sabugi; São Gonçalo; Sumé; Tabuleiros de São Bernardo; Várzea do Boi; Várzea do Flores e Vaza Barris.