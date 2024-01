Por que minhas pernas coçam quando eu corro ou caminho?

Embora a sensação possa assustar, na maioria das vezes, a coceira nas pernas durante a atividade física não representa um problema vascular, mas sim um efeito da vasodilatação.

O exercício desencadeia um aumento no aporte de sangue, e uma consequente dilatação das artérias e capilares das pernas. Isso gera um estímulo extra nos nervos que circundam esses vasos, provocando a sensação de coceira.

Há outras possibilidades de causa, mas de acordo com especialistas, são muito menos comuns. A primeira é a urticária colinérgica, a alergia ao suor, que de acordo com a Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia), na maioria das vezes não é um quadro grave, mas pode comprometer a qualidade de vida das pessoas.

Outra é a dermatite de contato, uma condição inflamatória da pele que surge a partir do contato de algumas substâncias capazes de provocar alergia.

Na maioria dos casos, coçar, geralmente a primeira reação ao incômodo, estimula ainda mais a vasodilatação, o que não ajuda o quadro.

Com a prática regular de exercícios físicos, os sintomas tendem a melhorar, e com o tempo, desaparecer. No entanto, se a sensação persistir, é recomendável procurar a avaliação de um angiologista ou cirurgião vascular para investigar a possibilidade de varizes, refluxo venoso ou obstruções venosas.

Fontes: Mary Falcão, cirurgiã vascular especialista pelo IMIP (Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira), em Recife (PE); Nostradamus Augusto Coelho, ecografista vascular sênior do Grupo Fleury; Fabio Rossi, presidente da SBACV-SP (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - regional São Paulo).

