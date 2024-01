Partido de Meloni suspende deputado que atirou em Réveillon

ROMA, 9 JAN (ANSA) - O partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da premiê Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (9) a suspensão do deputado Emanuele Pozzolo da bancada da legenda na Câmara dos Deputados em meio à investigação que apura o disparo de um tiro que feriu um homem durante uma festa de Ano Novo.

"A presidência do grupo parlamentar Irmãos da Itália na Câmara adotou hoje, com caráter de urgência, a medida cautelar de suspensão do honorável Emanuele Pozzolo do próprio grupo", afirmou o líder do grupo Tommaso Foti.

A decisão é tomada após Meloni revelar em sua última coletiva de imprensa que tinha "pedido que Pozzolo fosse encaminhado para o conselho do FdI independentemente das investigações realizadas pela autoridade competente e que ele fosse suspenso enquanto se aguarda o julgamento".

Pozzolo, 38 anos, foi colocado sob investigação por lesões corporais graves depois que uma bala disparada de sua arma atingiu de raspão a coxa do genro de 31 anos do guarda-costas do subsecretário de Justiça do FdI, Andrea Delmastro, na festa de fim de ano.

Inicialmente, o deputado se recusou a fazer um teste de resíduo de pólvora, mas no dia seguinte realizou o exame, cujo resultado ainda não foi divulgado.

Ao longo de sua carreira, o parlamentar italiano já postou em suas redes sociais fotos do ditador Benito Mussolini e disse que é um "reacionário", a favor de "nos defendermos com armas de fogo". Após o incidente, a polícia disse que iria confiscar outras seis armas de fogo de propriedade de Pozzolo. (ANSA).

