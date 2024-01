Neve inesperada fecha estradas e surpreende moradores de várias regiões da França

A queda inesperada de neve nas últimas horas provoca o fechamento de várias estradas na Normandia, no norte da França, e na região parisiense na manhã desta terça-feira (9). Dezenas de motoristas passaram a madrugada no carro, nos acostamentos, devido às pistas escorregadias. Cerca de 400 veículos ainda estavam presos nas estradas de Île-de-France, a região metropolitana de Paris, esta manhã. A agência nacional de meteorologia Météo-France reconheceu uma falha na previsão da quantidade de neve.

Com isso, as operações para jogar sal nas estradas para evitar a formação de placas de gelo no asfalto foram insuficientes, provocando congestionamentos e acidentes nas estradas. Esta terça-feira deve ser o dia mais frio da semana. A sensação térmica gerada pela massa de ar polar Moscou-Paris ficará entre -5ºC e -10ºC na região nordeste da França. A capital Paris amanheceu com os termômetros indicando -3ºC.

O ministro dos Transportes, Clément Beaune, disse que o problema de centenas de veículos presos nas estradas "está sendo resolvido". Cerca de mil caminhões e carros particulares ficaram bloqueados no início da noite (de segunda-feira), e depois, durante a madrugada, foram mais 800 veículos.

"Todos os recursos disponíveis", em particular, veículos de socorro e limpa-neves, "estão sendo mobilizados", acrescentou o ministro, assegurando "àqueles que passaram e ainda estão passando por dificuldades" que "tudo (estava) sendo feito para resolvê-las o mais rápido possível".

Vídeos no Snapmap, um mapa vinculado ao site de rede social Snapchat que permite que os usuários vejam imagens ao vivo postadas por internautas nessa plataforma, mostram filas de carros parados ou se movendo lentamente na rodovia A12, que está coberta de neve.

Na região de Paris, a Météo-France colocou as áreas de Essonne e Yvelines sob um alerta laranja de neve e gelo, o terceiro em uma escala de quatro níveis.

Acidentes e transportes

De acordo com Clément Beaune, "cerca de cem acidentes não graves" ocorreram durante a noite, e a perturbação está concentrada "nas estradas".

Por sua vez, a RATP e a SNCF, sistemas de transportes públicos da região parisiense, que controlam ônibus, metrô, trens e bondes, disse que as rotas "operavam normalmente nesta manhã".

Em Blendecques, localidade de Pas-de-Calais, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes da semana passada, a geada congelou a lama nas ruas. Em alguns municípios da Normandia, o transporte escolar foi proibido durante o dia.

Onda de frio?

Segundo Agência nacional de meteorologia, embora as temperaturas tenham caído rapidamente após um período particularmente ameno, a situação atual não atende aos critérios de uma "onda de frio", que é definida na França como um episódio de frio duradouro e generalizado de pelo menos três dias, incluindo pelo menos um dia em que a temperatura média (indicador térmico nacional) cai abaixo de -2°C.

O que acontece na França no momento é um fenômeno conhecido como "Moscou-Paris", que pode ser explicado pelo frio muito intenso que passa por grande parte do norte da Europa. O frio escandinavo oscila entre -25 e -40°C na maior área da Escandinávia e do oeste da Rússia.

Na França, as temperaturas devem subir suavemente a partir desta quarta-feira (10), mas as mínimas podem continuar baixas.

(Com AFP e agências meteorológicas)