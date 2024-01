Movimento palestino Hamas pede 'armas' a países muçulmanos como mostra de apoio (dirigente)

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, pediu nesta terça-feira que os países muçulmanos forneçam armas aos combatentes do movimento islamista palestino, em guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

"O papel da nação muçulmana (...) é fundamental" e "chegou o momento de apoiar a resistência com armas porque esta é a batalha de Al-Aqsa e não apenas a batalha do povo palestino", declarou Haniyeh em Doha, em um discurso transmitido à imprensa na Faixa de Gaza. A mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, é o terceiro lugar sagrado do islã.

