Meta adiciona medidas para proteger adolescentes no Facebook e Instagram

(Reuters) - A Meta disse nesta terça-feira que vai adicionar mais proteções às informações que adolescentes podem ver no Instagram e no Facebook, depois que órgãos reguladores de todo o mundo pressionaram a empresa de mídia social a limitar conteúdos potencialmente prejudiciais.

A empresa colocará todos os adolescentes nas configurações de controle de conteúdo mais restritivas no Instagram e no Facebook e restringirá termos de pesquisa adicionais no aplicativo de compartilhamento de fotos, informou em um comunicado.