Maierovitch: Relação com irmãos Batista emperra indicação de Lewandowski

A indicação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça esbarra na relação entre ele e os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, afirmou o colunista Wálter Maierovitch durante o UOL News desta terça (9).

Quando Lewandowski se aposentou, ele foi contatado pelos irmãos Batista para fazer a defesa das empresas. Ele foi para Nova York onde, segundo informações da imprensa, teria se instalado e montado todo um esquema para a defesa técnica e jurídica desse pessoal. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Indicação geraria suspeita de interferência, diz Maierovitch

O colunista ressaltou que, apesar de contar com a confiança de Lula, a indicação do ex-ministro do STF para o lugar de Flávio Dino tem o risco de gerar questionamentos sobre uma possível interferência dos irmãos Batista no Ministério da Justiça.

Isso prejudica muito o Lewandowski. Lula passaria a ser atacado pelo fato de o Lewandowski ter abraçado a causa dos irmãos Batista, como se Joesley e Wesley, que são potentes e poderosos, pudesse ter intromissões no Ministério da Justiça.

Isso estaria atrasando a escolha de Lewandowski, que é da absoluta confiança do Lula e foi indicado por ele ao Supremo. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O que aconteceu

Em delação premiada, os irmãos Batista revelaram pagamento de propina. Em 2017, Joesley e Wesley, donos da J&F, que controla a JBS, relataram ao Ministério Público que subornaram diversos agentes públicos por meio de emissão de notas fiscais frias da JBS e pagamentos em espécie.

Em acordo, a J&F se comprometeu pagar uma multa de R$ 10,3 bilhões ao Tesouro Nacional e empresas públicas lesadas.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Veja a íntegra do programa:

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.