Lançamento de satélite chinês provoca alerta em Taiwan

O lançamento de um satélite chinês nesta terça-feira provocou a ativação do sistema de alerta telefônico de emergência em Taiwan antes das cruciais eleições presidenciais de sábado na ilha semiautônoma.

A mídia estatal chinesa anunciou o lançamento bem-sucedido do "satélite Einstein Probe usando o foguete Long March-2C no Centro de Lançamento de Satélites de Xichang".

"O satélite entrou na órbita designada", disse a televisão estatal CCTV, que classificou a operação como um "sucesso total".

Paralelamente ao lançamento, os telefones em Taiwan receberam um alerta de emergência. "A China lançou um satélite que sobrevoou o espaço aéreo do sul", dizia o alerta em chinês.

"População, por favor, tenha cuidado com sua segurança", acrescentou.

Já a parte em inglês da mensagem se referiu a "um alerta de ataque aéreo" e indicou "um sobrevoo de míssil no espaço aéreo de Taiwan".

O alerta coincidiu com uma conferência de imprensa do ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, à imprensa estrangeira sobre as eleições de sábado.

O chanceler garantiu aos jornalistas que se tratava de um satélite e explicou que o alerta foi emitido devido à possível queda de "destroços".

"Quando um foguete voa sobre o nosso céu, alguns de seus tubos ou detritos caem nesta região", disse Wu. "Esta é a razão pela qual o nosso centro nacional de alerta emite este tipo de avisos", acrescentou.

O vice-presidente e candidato favorito nas eleições de sábado, Lai Ching-te, acusou na terça-feira Pequim de usar "todos os meios" para interferir na votação.

A China mantém uma presença militar quase diária em torno desta ilha governada de forma autônoma, considerada seu próprio território por Pequim.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua disse que o satélite lançado será usado para fazer observações astronômicas.

burs-dhc/pdw/sco/dbh/zm/jc

© Agence France-Presse