Lançamento de satélite chinês gera alerta em Taiwan antes de eleição

Por Ben Blanchard e Ryan Woo

TAIPÉ/PEQUIM (Reuters) - O governo de Taiwan emitiu um alerta em toda a ilha na terça-feira, dizendo que um satélite chinês havia sobrevoado seu espaço aéreo no sul, o que o ministro das Relações Exteriores de Taiwan descreveu como parte de um padrão de assédio dias antes de uma eleição crucial.

O alerta de segurança foi enviado pelo Ministério da Defesa aos usuários de telefones celulares em Taiwan após as 15h (4h em Brasília), mais ou menos no mesmo horário em que a mídia estatal chinesa confirmou o lançamento de um satélite científico.

Taiwan realiza eleições presidenciais e parlamentares no sábado. Pequim reivindica Taiwan como seu próprio território e tem apresentado as eleições como uma escolha entre a paz e a guerra no Estreito de Taiwan. O governo de Taiwan rejeita as afirmações de soberania da China.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua informou que a China havia lançado "um novo satélite astronômico" chamado Einstein Probe a partir da província de Sichuan, no sudoeste do país.

A China não havia anunciado anteriormente o lançamento do satélite e não forneceu nenhum detalhe sobre seu plano de voo. A China fez dois lançamentos de satélites em dias consecutivos no início de dezembro a partir de um local de lançamento na Mongólia Interior. Nenhum deles sobrevoou Taiwan ou acionou um alerta.

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, que estava concedendo entrevista a dezenas de repórteres estrangeiros quando o alerta soou, descreveu o lançamento como parte de um padrão de perseguição a Taiwan, assim como os casos recentes de balões chineses vistos sobre a ilha.

"Todos esses tipos de táticas são classificados como atividades de zona cinzenta, (e) continuam a lembrar às pessoas aqui em Taiwan que existe o perigo de guerra entre Taiwan e a China", disse ele aos repórteres.

"Com esses tipos de ameaças contra Taiwan, acho que devemos ter os olhos abertos e não devemos ser provocados."

O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.