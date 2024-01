Jovem se afoga em rio após rompimento de tubulação; empresa nega

Uma jovem de 18 anos morreu após ter sido arrastada pela correnteza do rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ).

O que aconteceu

Testemunhas afirmaram que Sara Gomes teria se afogado no rio por conta de um vazamento numa tubulação de água da concessionária Águas do Rio. Ela teria estado no local ontem (8), quando perdeu o equilíbrio e caiu, segundo apurou a TV Globo.

Funcionários da empresa, por sua vez, afirmam que a jovem se feriu ao mergulhar no rio. A informação é da Águas do Rio, em nota encaminhada ao UOL.

Sara chegou a ter uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida no local pelos técnicos da concessionária. Segundo a empresa, a equipe ouviu pedidos de socorro da jovem, que estava se afogando.

A jovem chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu e morreu.

Segundo os moradores, diversos bairros estão sem água há três dias por conta do rompimento da tubulação, ocorrido no sábado (6). A concessionária, no entanto, descartou a ligação desse problema com o acidente. A Águas do Rio destaca que o afogamento não ocorreu no mesmo local "onde a equipe da concessionária atuava em um reparo".

O UOL entrou em contato com a prefeitura de Belford Roxo e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em busca de mais informações sobre o caso, mas ainda não houve resposta aos questionamentos.