Jovem atropelado por motorista embriagado no litoral de SP acorda de coma

O jovem Matheus de Almeida Martins acordou de um coma induzido após ser atropelado por um motorista embriagado em Peruíbe, litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O jovem, de 18 anos, teve um edema cerebral e ficou por cinco dias em coma induzido, informou o advogado da família, Enio Pestana. O edema afetou o sistema nervoso de Matheus, que também teve fraturas pelo corpo com a colisão.

Matheus perdeu os dentes e teve o rosto dilacerado com a batida. O pai, Alessandro de Almeida, conta que o para-choque do veículo rasgou a bochecha do jovem e que espera que uma cirurgia plástica possa ser realizada.

"Agradeço primeiramente a Jeová Deus, Jesus, os anjos por intervirem na vida do Matheus'', relatou o pai. Em breve, ele acredita que o filho possa ter alta do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande (SP).

Jovem é atropelado enquanto andava de bicicleta e fica em coma Imagem: Reprodução/ Advogado Enio Pestana

Entenda o caso

Matheus andava de bicicleta junto com um amigo quando foi atingido na noite do dia 29 de dezembro. As imagens da câmera de segurança mostram o menino de ponta cabeça no vidro do painel dianteiro do carro.

O motorista, de 44 anos, atingiu Matheus e o amigo e estava embriagado, segundo a polícia. Em depoimento, ele disse não ter perdido a direção do veículo, mas afirmou que bateu em um dos jovens ao tentar desviar. O homem mora na capital paulista e estava em Peruíbe para as férias de final de ano.

A colisão aconteceu na avenida do Telégrafo, no bairro Guaraú. O motorista disse que estava indo buscar os filhos na praia e admitiu estar andando em velocidade superior à permitida no local.

Uma lata de cerveja foi encontrada dentro do veículo. Os policiais também apuraram que o licenciamento do carro estava vencido e foi apreendido em seguida.

O amigo do jovem, Kaiky Maciel Santiago, não sofreu ferimentos graves. Ele foi levado ao Pronto Atendimento de Peruíbe.

O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, apreensão de objeto e veículo.