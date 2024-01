Hezbollah ataca base israelense com drones em resposta a assassinatos

O Hezbollah lançou drones explosivos em uma base do Exército no norte de Israel, nesta terça-feira, declarando que o ataque faz parte de sua resposta aos recentes assassinatos israelenses no Líbano, enquanto fontes relataram três combatentes do Hezbollah mortos em um ataque israelense.

O grupo disse que seus drones atingiram o quartel-general do Exército israelense em Safed como parte da retaliação pelo assassinato, na semana passada, do vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, e em resposta ao assassinato de um comandante do Hezbollah na segunda-feira.

Uma fonte familiarizada com as operações do Hezbollah afirmou que foi a primeira vez que o grupo atacou Safed, a cerca de 14 km da fronteira, durante as hostilidades que começaram há três meses, depois que o Hamas atacou Israel a partir da Faixa de Gaza.

Um porta-voz do Exército israelense declarou que uma base no norte foi atingida em um ataque aéreo, mas não houve danos ou vítimas. O porta-voz não disse exatamente onde o incidente ocorreu.

Mais de 130 combatentes do Hezbollah foram mortos no Líbano durante as hostilidades com Israel, no pior confronto entre eles desde que entraram em guerra em 2006. A violência forçou dezenas de milhares de pessoas a fugirem de suas casas em ambos os lados da fronteira e levantou a preocupação de que o conflito poderia se intensificar e se espalhar ainda mais.

Os três combatentes do Hezbollah mortos na terça-feira morreram em um ataque a seu veículo na cidade de Ghandouriyeh, no sul do Líbano, disseram as fontes, sem identificá-los.

Em um comunicado, os militares israelenses disseram que sua Força Aérea atacou alvos do Hezbollah em Kila - uma aparente referência ao vilarejo fronteiriço libanês de Kfar Kila - e um esquadrão de drones pertencente ao grupo em outro lugar no sul do Líbano.

O comandante do Hezbollah morto na segunda-feira, Wissam Tawil, era um comandante das forças de elite Radwan do Hezbollah e o oficial mais graduado do Hezbollah morto até agora no conflito. Ele desempenhava um papel de liderança na direção de suas operações no sul.

O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, em um discurso televisionado na terça-feira, disse que seu grupo não quer expandir a guerra a partir do Líbano, "mas se Israel expandir, a resposta será inevitável na medida máxima necessária para deter Israel".