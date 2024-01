Grande tempestade de inverno atinge os EUA e interrompe fornecimento de energia para mais de 300 mil clientes

Uma enorme tempestade de inverno que se deslocava pelo leste dos Estados Unidos nesta terça-feira derrubou a energia de mais de 302.000 residências e empresas em nove Estados, antes de um frio brutal previsto para este fim de semana.

Os Estados mais atingidos até o momento foram a Geórgia, com mais de 65.000 interrupções de energia, a Flórida, com mais de 62.000 interrupções, e o Alabama, com mais de 58.000 interrupções, de acordo com dados do PowerOutage.us.

A Southern Co opera as maiores empresas de energia elétrica da Geórgia e do Alabama, enquanto a NextEra Energy é a maior fornecedora de energia da Flórida.

O clima extremo é uma lembrança do frio brutal de fevereiro de 2021 que deixou milhões de pessoas no Texas e em outros Estados centrais dos EUA sem energia, água e aquecimento por dias, e de uma tempestade de inverno em dezembro de 2022 — conhecida como Elliott no setor de energia — que quase causou o colapso dos sistemas de energia e gás natural em partes da metade leste do país.

A tempestade atual está cobrindo uma área que vai de Minnesota, no norte, ao Alabama, no sul, e do Kansas, no oeste, à Carolina do Norte, no leste, de acordo com o AccuWeather.com. Ela está se movendo em direção à costa leste e ao nordeste dos EUA.

A tempestade está chegando antes do que provavelmente será o clima mais frio em mais de um ano, desde que uma tempestade em dezembro de 2022 cobriu grande parte da metade leste do país, de acordo com dados da empresa financeira LSEG.

A LSEG projetou que a demanda de gás natural, usada para aquecer cerca de metade das residências no país, atingiria um recorde diário na segunda-feira, 15 de janeiro.

Esse é o Dia de Martin Luther King Jr. e o recorde de uso de gás, que inclui exportações, é esperado mesmo que muitas empresas e escritórios do governo estejam fechados para um feriado prolongado nos EUA neste fim de semana.

A tempestade de dezembro de 2022 fez com que algumas empresas de energia, incluindo a Tennessee Valley Authority e a Duke Energy, impusessem interrupções rotativas para manter a confiabilidade da energia depois que dezenas de usinas elétricas deixaram de funcionar.

Os fluxos de gás nos gasodutos também foram reduzidos durante aquela tempestade, pois a produção diminuiu devido, em parte, ao congelamento de poços de gás, tubulações e outros equipamentos. Ao mesmo tempo, a demanda por combustível para aquecimento e geração de energia aumentou, reduzindo drasticamente as pressões nas linhas.

(Reportagem de Scott DiSavino)