França tem primeiro-ministro mais jovem de sua república, abertamente gay

Aos 34 anos, Gabriel Attal se torna o mais jovem primeiro-ministro da chamada "Quinta República" da França. A renúncia da premiê Élisabeth Borne na segunda-feira, 8 de janeiro, provocou especulações sobre quem a substituiria. No entanto, Attal, o jovem ministro da Educação de Macron rapidamente ganhou a preferência sobre os outros candidatos. Uma escalada meteórica para o novo chefe do governo francês.

Com Gabriel Attal à frente do novo governo, uma nova página foi virada no segundo mandato de cinco anos de Emmanuel Macron. O presidente da República francês optou, portanto, pela juventude e pela popularidade, já que o jovem ministro da Educação vinha obtendo bons índices de popularidade há várias semanas, com apenas o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe à sua frente, de acordo com uma pesquisa da Ipsos-Le Point, realizada na França em meados de dezembro.