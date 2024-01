Fifa declara apoio a Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF

SÃO PAULO, 9 JAN (ANSA) - O diretor jurídico da Fifa, o espanhol Emílio García, visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última segunda-feira (9) para apurar a situação política da entidade, após a destituição e recondução ao cargo do presidente Ednaldo Rodrigues e declarou apoio ao seu mandato.

"Ficamos contentes e aliviados com a decisão do Supremo Tribunal que restabeleceu o presidente Ednaldo. O mais importante para a Fifa e para a Conmebol é que o futebol brasileiro escolheu o presidente Ednaldo, é a Assembleia Geral da CBF que tem competência para isso", afirmou Garcia, ao lado do líder da CBF.

Rodrigues, por sua vez, destacou que foi "eleito de forma clara e transparente no dia 23 de março de 2022" e reforçou que "não é o presidente que ganha, é o futebol brasileiro".

"Agora tempos a certeza de que nossos clubes e seleções vão poder participar de todas as competições internacionais", acrescentou ele.

O gerente jurídico da Conmebol, Rodrigo Aguirre, também participou do encontro na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Tanto a Fifa como a Conmebol decidiram avaliar se existe alguma interferência externa na administração do futebol brasileiro depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a eleição da CBF, removendo o dirigente do cargo.

No entanto, na semana passada, uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, reinstituiu Rodrigues na presidência da CBF. (ANSA).

