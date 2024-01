Apê pequeno? Veja 14 'achadinhos' para aproveitar até os cantos da casa

Quem mora em casa ou apartamento pequeno sabe como é difícil manter o espaço arrumadinho, com itens como comidas, roupas de cama, brinquedos e livros guardados e, ao mesmo tempo, sempre à mão.

O Guia de Compras UOL selecionou 14 produtos que prometem otimizar os espaços e cabem nos cantos mais apertados da casa - e também no seu bolso. Os preços variam entre R$ 10 e 319 na Amazon, parceira do UOL (os produtos podem demorar um pouco para carregar, dependendo da conexão com a internet).

Feito de metal, contém escorredores, cestos e ganchos para pratos, talheres, panelas e outros itens de cozinha;

Tamanho: 66 centímetros;

Suporta até 25 quilos;

Fixação por ventosas.

De silicone, é dobrável e 3 em 1: funciona como bacia para lavar alimentos, escorrer e tábua de corte;

Tamanho: 40 x 30 x 25 centímetros;

Conta com sistema de escoamento de líquidos;

Limpeza com apenas esponja e sabão.

Feita de plástico e material cromado, esta prateleira conta com porta-papéis e temperos e ganchos organizadores;

Mede 17 x 52 x 43 centímetros;

Inclui 6 porta condimentos plásticos;

É suspensa e desmontável, podendo ser retirada quando necessário.

Barra de plástico duro com dois imãs horizontais paralelos e detalhes em aço inox que, segundo o fabricante, não enferruja;

Medidas: 33,5 x 3 x 1,2 centímetros;

Armazena até 5 facas ou pegadores;

Fácil Instalação com 2 parafusos e buchas para fixação.

Produzidas em liga de aço, ajuda a manter os armários (inclusive dos banheiros e quartos) organizados;

Evita o empilhamento, que costuma quebrar louças;

Design aramado permite circulação de ar e previne mofo, de acordo com o fabricante;

Dimensões: 19 x 40,5 x 12,5 centímetros.

De plástico, tem furos que permitem visualizar o conteúdo interno e manter o ambiente organizado;

Útil para produtos de limpeza e higiene, alimentos não perecíveis, roupas e itens de lavanderia;

Conta com alças nas laterais que facilitam o transporte;

Mede 18,6 x 14,2 x 8,6 centímetros.

De metal, é resistente contra ferrugem;

Inclui parafusos e buchas para fixar na parede;

Dimensões: 13 x 15 x 9 centímetros;

Suporta até 5 quilos, o equivalente a aproximadamente 10 livros.

Fabricado em metal, é indicado para fixação e organização de ferramentas;

De simples fixação;

Resistente a água;

Dimensões: 16 x 11 x 16 centímetros.

Prateleira flutuante de plástico com 5 posições e 6 ganchos;

Vem com todos os parafusos e fixadores de aço inoxidável para facilitar a instalação;

Conta com clipes duplos de borracha acionados por mola que não deixam esfregões, rodos e ancinhos molhados escorregarem;

Suporta até 18 quilos (2,7 quilos por gancho).

De liga de aço, é revestido com uma camada extra do protetivo especial Rust Free, o que garante maior resistência contra ferrugem, segundo o fabricante;

Suporta 5 rolos (60 metros cada);

Vem montado e acompanha buchas e parafusos para instalação na parede;

Mede 35 x 10 x 10 centímetros.

Feito de aço inoxidável, é resistente a rachaduras, mofo e ferrugem e à prova de umidade;

Conta com aberturas para a água escoar;

Pode ser fixado à parede com parafusos, adesivos ou cola resistente;

Mede 22 x 30 x 4,5 centímetros.

Contém 24 divisórias;

Acomoda roupas e objetos, como lenços, meias, luvas, calcinhas e cuecas;

Ideal para gavetas, armários e closets;

Medidas: 31 x 33,50 x 9 centímetros.

Em dupla camada, ajuda a economizar espaço na sapateira;

Projetado com design de fivela, tem altura ajustável em 3 níveis, o que é adequado para tipos diferentes de sapatos;

Conta com proteção antiderrapante;

10 peças.

Produzido em plástico e aço inoxidável;

Comporta 5 peças;

Permite duas funcionalidades (horizontal e vertical), facilitando a organização e economizando espaços;

Mede 32 x 6,5 centímetros.

