Egito rejeita pedido por maior controle israelense na fronteira com Gaza, dizem fontes

O Egito rejeitou uma proposta de Israel para uma maior supervisão israelense sobre a zona de segurança na fronteira Egito-Gaza e está priorizando os esforços para intermediar um cessar-fogo antes de trabalhar em acordos pós-guerra, disseram três fontes de segurança egípcias.

O Egito compartilha uma fronteira de 13 km com Gaza, que é a única fronteira do enclave costeiro palestino não controlada diretamente por Israel. Juntamente com o Catar, o Egito também desempenhou um papel de liderança nas negociações para intermediar um novo cessar-fogo em Gaza e garantir um acordo para a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas.

As fontes egípcias disseram que, durante essas negociações, Israel abordou o Egito sobre a segurança do Corredor Philadelphi, uma estreita zona de proteção ao longo da fronteira, como parte dos planos israelenses para evitar futuros ataques.

O conflito atual começou em 7 de outubro, quando o Hamas lançou uma incursão durante a qual, segundo Israel, 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 240 reféns foram capturados.

Israel retaliou com uma ofensiva que matou mais de 23.000 pessoas, de acordo com autoridades de Gaza, e expulsou de suas casas a maioria dos 2,3 milhões de habitantes do território.

Uma autoridade israelense, falando sob condição de anonimato, disse que o monitoramento conjunto do Corredor Philadelphi com o Egito estava entre as questões que foram discutidas pelos países.

Perguntado se o Egito havia recusado, o funcionário israelense disse: "Não tenho conhecimento disso".

O jornal Al Qahera News, ligado ao Estado egípcio, citou uma fonte anônima na segunda-feira dizendo que os recentes relatos de cooperação planejada entre o Egito e Israel no corredor eram falsos.

O chefe do Serviço de Informação do Estado do Egito não respondeu a um pedido de comentário.

As fontes egípcias disseram que as autoridades israelenses não discutiram o controle do corredor durante as atuais negociações de cessar-fogo, mas, em vez disso, pediram para participar do monitoramento da área, inclusive compartilhando o uso da nova tecnologia de monitoramento que Israel adquiriria.

Os negociadores egípcios rejeitaram a ideia, mas o Egito reforçou as barreiras físicas em seu lado da fronteira, disseram as fontes.

O Egito está priorizando a obtenção de um novo acordo de cessar-fogo como a base necessária para as discussões sobre o pós-guerra em Gaza, incluindo a segurança do corredor, acrescentaram as fontes.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, disse na terça-feira que as prioridades para Gaza eram o cessar-fogo, a entrega de ajuda e a prevenção do deslocamento dos habitantes de Gaza para o Egito.

Israel controlou o Corredor Philadelphi até 2005, quando encerrou sua ocupação da Faixa de Gaza. O Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007. No final do mês passado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel buscava reafirmar o controle do corredor, sob o qual os palestinos há muito tempo têm túneis subterrâneos.

O número de túneis começou a aumentar em 2008, quando contrabandistas e militantes palestinos os utilizaram para escapar do bloqueio econômico de Israel e levar armas para o enclave. Mas uma campanha militar egípcia iniciada em 2013 conseguiu destruir a maioria deles, segundo fontes palestinas.

"O Egito deixou claro que fechou todos os túneis do seu lado da fronteira, mas Israel ainda é incapaz de absorver ou entender que o que eles viram em Gaza poderia ser tudo fabricado ou desenvolvido localmente", disse Ashraf Abu el-Houl, editor-chefe do jornal estatal egípcio Al-Ahram e especialista em questões palestinas.

Abou el-Houl disse que Israel poderia controlar efetivamente a zona de segurança na fronteira à distância por meio de seu poder de fogo, sem precisar assumir o controle direto.

Houve repetidos bombardeios perto da área de fronteira, inclusive na passagem de Rafah, que foi usada para trazer ajuda humanitária do Egito para Gaza e para retirar de Gaza um pequeno número de palestinos que precisavam de tratamento médico urgente.