Desemprego cai a 6,4% na zona do euro, menor nível da história

BRUXELAS, 9 JAN (ANSA) - O nível de desemprego na zona do euro no último mês de novembro ficou em 6,4%, menor valor desde o início da série histórica do Escritório de Estatística Europeu (Eurostat).

Em outubro, o índice entre os 20 países da união monetária havia ficado em 6,5%.

O Eurostat informou também que ao todo, nos 27 Estados-membros da União Europeia, o índice de desemprego em novembro ficou em 5,9%, repetindo o resultado de outubro.

(ANSA).

