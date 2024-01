Vender o carro é sempre uma aventura. Tem o problema da desvalorização, que nos faz tentar perder o menos possível em uma negociação. Então preparei um material para explicar o que precisa ser feito para preparar o automóvel para a venda.

A primeira coisa é reunir toda a documentação do carro, como IPVA, licenciamento, histórico de manutenções e documento de transferência. Também é importante quitar todas as multas, para evitar desgastes com o próximo dono.

Falando sobre manutenções, algumas delas podem vencer no período em que você está com o carro à venda - e é importante que sejam feitas. Algumas pessoas têm a tendência de querer dar um 'tapa' no carro, economizando em peças ou na oficina. Mas isso pode pesar contra em uma possível venda.

Também é correto dizer para o possível comprador sobre o histórico do carro, deixando claro o histórico de problemas e até de acidentes.

No vídeo acima falo sobre como você deve proceder na hora de vender seu veículo, quais são os pontos que deixam o carro mais valorizado e os cuidados a serem tomados para fazer uma negociação correta.

