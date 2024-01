Carrefour Brasil vai emitir R$1 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração do Carrefour Brasil aprovou na segunda-feira emissão de pelo menos 1 bilhão de reais em debêntures, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia pretende fazer a sétima emissão em até cinco séries, cada uma formada por 1 milhão de debêntures. O volume poderá ser incrementado em até 25% "caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRA", afirmou o grupo de varejo.

Os papéis servirão de lastro para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, segundo a empresa.

"Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão serão destinados integral e exclusivamente...na aquisição de produtos agropecuários in natura", afirmou o Carrefour Brasil no fato relevante.