Blinken se reúne com líderes israelenses nesta terça-feira

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, planeja se reunir com líderes israelenses nesta terça-feira (9) para pressionar por uma desescalada da guerra na Faixa de Gaza.

Blinken se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o presidente, Isaac Herzog, o gabinete de guerra e os ministros da Defesa e das Relações Exteriores.

Ele também se reunirá com Benny Gantz, membro do gabinete de guerra e um dos líderes da oposição.

Blinken chegou ao aeroporto de Tel Aviv na noite de segunda-feira, após várias paradas anteriores em países da região.

Na segunda-feira, ao entrar no quarto mês de guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, o Exército israelense anunciou que iria realizar operações mais direcionadas no centro e no sul do território palestino.

Antes de chegar a Israel, Blinken esteve na Turquia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Blinken afirmou que com os líderes israelenses deseja "conversar sobre a direção que a campanha militar em Gaza tomará" e "insistir no imperativo absoluto" de que Israel "faça mais para proteger os civis".

Na manhã desta terça-feira, o Exército israelense anunciou a morte de quatro soldados, elevando para 180 o número de mortos em suas fileiras desde o início das operações terrestres na Faixa de Gaza.

