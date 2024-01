Americano é preso na Rússia em caso relacionado a drogas

Um tribunal de Moscou decretou prisão preventiva de um cidadão americano detido no início do mês, procurado em um caso relacionado a drogas, disse nesta terça-feira o serviço de imprensa do sistema judiciário na capital da Rússia.

"Em uma decisão tomada em 6 de janeiro, o tribunal Ostankinski de Moscou decidiu (...) prender Robert Romanov Woodland por dois meses, até 5 de março de 2024", indicou o serviço em nota.

Segundo a fonte, ele é acusado "de adquirir, possuir, fabricar e portar" drogas "em grande quantidade", um crime punível com até 20 anos de prisão na Rússia.

Nos últimos anos, vários cidadãos americanos foram detidos e condenados a penas de prisão significativas na Rússia.

Washington acusa frequentemente Moscou de agir desta forma para trocá-los por russos detidos nos Estados Unidos, em meio às tensões entre os dois países devido ao conflito na Ucrânia.

Desde 2018, o ex-fuzileiro naval Paul Whelan está preso na Rússia e em 2020 recebeu uma pena de 16 anos de prisão por espionagem.

No final de março de 2023, os serviços de segurança prenderam Evan Gershkovic, jornalista americano do Wall Street Journal, também sob acusação de espionagem.

Em outubro, o jornalista russo-americano Alsou Kurmasheva, que trabalhava para a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), também foi detido sob várias acusações, incluindo a divulgação de "informações falsas" sobre os militares russos.

Em dezembro de 2022, a jogadora de basquete americana Brittney Griner, condenada na Rússia por acusações de tráfico de cannabis, foi libertada em troca de Viktor Bout, um traficante de armas russo detido nos Estados Unidos.

bur/alf/pz/dbh/zm/jc

© Agence France-Presse