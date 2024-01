Ações da China têm leva alta, com destaque para setor de turismo

XANGAI (Reuters) - As ações de blue-chips da China se recuperaram ligeiramente nesta terça-feira, após cinco dias de perdas, com as empresas de turismo liderando os ganhos em meio ao entusiasmo com as viagens de inverno, enquanto o mercado de Hong Kong fechou em queda pela sexta sessão devido ao sentimento fraco persistente.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,2%, e o índice de Xangai também avançou 0,2%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,21%.

Outros índices de ações asiáticos tiveram alta em sua maior parte, depois de um aumento em Wall Street liderado pelo setor de tecnologia, com os investidores aguardando os próximos números da inflação dos EUA nesta semana, já que podem indicar quando o Federal Reserve poderá começar a cortar as taxas de juros.

"Houve poucos sinais de recuperação na primeira semana de 2024, com um movimento de redução de risco em todas as classes de ativos da China", disse Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura.

"Acreditamos que é bem provável que o Banco do Povo da China (banco central) reduza suas taxas de empréstimo de referência na próxima segunda-feira".

O turismo de inverno na China se recuperou de forma acentuada, um benefício para as regiões economicamente fracas do norte, que lutam para se recuperar de anos de pandemia, além de impulsionar o fraco consumo interno.

O Índice de Turismo Temático do CSI subiu 3,8%, com as ações com tema de turismo de inverno da Changbai Mountain Tourism Co e da Dalian Sunasia Tourism Holding avançando 10%, cada uma em seus limites máximos diários.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,16%, a 33.763 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,21%, a 16.190 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,20%, a 2.893 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,20%, a 3.292 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,26%, a 2.561 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,21%, a 17.535 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,34%, a 3.197 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,93%, a 7.520 pontos.