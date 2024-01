Zagallo ganhou Fusca de Maluf e teve carro com placa 0013 roubado

Falecido na última sexta-feira aos 92 anos de idade, Mário Jorge Lobo Zagallo escreveu uma bela história no futebol, participando da conquista de quatro das cinco Copas do Mundo do Brasil e se tornando o único profissional da história a ser tetracampeão mundial.

Mas o carioca também teve boas histórias com automóveis durante sua vida.

O que aconteceu

Duas histórias bastante curiosas unem a Zagallo com carros durante sua vida. A primeira delas foi quando retornou ao Brasil após ter se tornado tricampeão mundial com a seleção na Copa do Mundo do México em 1970.

Prefeito de São Paulo na época, Paulo Maluf comprou 25 modelos do Volkswagen Fusca para os jogadores campeões, o técnico Zagallo, o preparador físico Admildo Chiroll e o massagista Mário Américo.

A festa de entrega dos Fuscas - todos na cor verde - ocorreu no Parque do Ibirapuera. Cada um deles tinha o nome do jogador e o número de sua camisa. No vidro traseiro havia os dizeres: "Brasil, ame-o ou deixe-o".

Zagallo, que já possuía um Chevrolet Opala na época, prometeu na cerimônia que daria o carro a sua esposa.

Na época, a Prefeitura de São Paulo pagou os modelos com dinheiro público. Para muitos, era apenas jogo político de Paulo Maluf, que vinha com sua popularidade baixa. Uma ação popular tentou fazer o prefeito devolver o dinheiro à prefeitura, mas em 2006 o processo foi finalizado, garantindo a Maluf que não precisasse pagar os carros.

Já em 1992, Zagallo era o proprietário de um Volkswagen Santana que foi furtado enquanto estava estacionado na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná.

O carro só foi encontrado três anos depois, em julho de 1995, quando Zagallo já era novamente o técnico da seleção brasileira e preparava o time para a Copa América.

O carro foi facilmente identificado devido ao fato de ter na placa os números 0013.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.