Xi Jinping pede esforços contra corrupção na China

PEQUIM, 9 JAN (ANSA) - O presidente Xi Jinping solicitou mais esforços para reprimir a corrupção na China, especialmente em setores de alta intensidade de capital, e prometeu intensificar as punições para os transgressores.

Em discurso nesta segunda-feira (8) na terceira sessão plenária da Comissão Central de Inspeção Disciplinar (a temida e poderosa Agência Anticorrupção do Partido Comunista), Xi delineou os contornos de outra campanha anticorrupção para uma situação que "permanece grave e complexa", apesar dos "resultados obtidos nos últimos 10 anos da nova era", conforme relatado pela agência Xinhua.

Xi instou a uma supervisão mais rigorosa nos setores financeiro, de energia, infraestrutura, farmacêutico e em empresas estatais, observando que "devemos estar totalmente cientes dos novos desenvolvimentos na luta contra a corrupção e dos terrenos férteis e das condições da corrupção em si".

O líder comunista pediu o avanço da autorreforma do Partido Comunista Chinês (PCC), com base em nove pontos, incluindo "o apoio à liderança centralizada e unificada do Comitê Central", a orientação da "grande revolução social", o "pensamento sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era" e a "melhoria da conduta do partido, o respeito à disciplina do partido e a luta contra a corrupção".

O secretário-geral da sigla, seu líder mais poderoso desde os tempos de Mao Tsé-Tung, pediu ações coordenadas para garantir que os funcionários "não tenham a audácia, a oportunidade ou o desejo de se corromperem", bem como esforços persistentes para expandir a abrangência das campanhas anticorrupção e medidas regulares e de longo prazo para prevenir e conter a corrupção.

Xi prometeu repetidamente tolerância zero em relação à corrupção desde que assumiu o poder no final de 2012.

Em 2023, um número recorde de funcionários foi levado a julgamento, enquanto as investigações sobre banqueiros de alto perfil, incluindo o ex-presidente do Bank of China Liu Liange e o ex-vice-presidente do China Development Bank Zhou Qingyu tiveram repercussões no setor financeiro. (ANSA).

