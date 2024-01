Novo Hyundai Creta sem visual polêmico tem fotos vazadas antes da estreia

Próximo de seu lançamento oficial na Índia, o Hyundai Creta teve novas imagens de seu novo visual vazadas. Terceira geração do modelo, as fotos exibem um layout menos polêmico que o da geração atual, lançada em 2019 e que chegou ao Brasil em 2021.

O novo Hyundai Creta deve ser apresentada no nosso país até 2025.

O que aconteceu

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Cerca de uma semana após ter divulgadas imagens em teaser oficiais, o Hyundai Creta de terceira geração teve mais algumas fotos vazadas antes de seu lançamento.

Nelas, o SUV aparece com uma grade dianteira diferente, exibindo faróis de LED integrados ao desenho da grade, como o novo Tucson. Atrás, as lanternas possuem o mesmo design dos faróis, mais retilíneo.

O conjunto de luzes traseiras é unido por uma barra iluminada que atravessa a tampa do porta-malas.

Quanto a motor, o Creta terá na Índia opções 1.5 aspirada a gasolina e diesel de 115 cv, além de um novo propulsor 1.5 turbo a gasolina com 160 cv de potência.

Carro terá, na Índia, opções manual e automática, sempre com seis marchas, além da transmissão CVT e de um câmbio automatizado de dupla embreagem.

O novo layout deverá chegar ao Brasil até o ano de 2025. Atualmente, a segunda geração do Hyundai Creta é vendida aqui em versões com motor 1.0 turbo flex e 2.0 aspirado, ambas com câmbio automático de seis velocidades. A primeira geração também segue em linha, equipada com propulsor 1.6 aspirado e transmissão automática.

Apesar do design polêmico para muitos, o modelo foi o terceiro SUV mais vendido e o décimo veículo mais emplacado no mercado brasileiro em 2023, com 65.826 emplacamentos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.