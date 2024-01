Viagem sem sujeira: 6 aspiradores portáteis para manter a limpeza do carro

Quando viajamos de carro para praia ou sítio, alguns detritos como areia, terra ou folhas de plantas acabam sujando o interior veículo. Uma forma de evitar que isso se acumule e acabe até mesmo levando tudo para dentro da casa é usar um aspirador de pó compacto, fácil de carregar, para retirar o grosso desses resíduos.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou alguns aspiradores que cabem na mala. Confira a lista a seguir (os produtos abaixo podem demorar um pouco para carregar, dependendo da conexão de internet):

Compacto, pode ser usado para aspirar pó e líquidos.

Com bateria de lítio e botão pulsar, é indicado para rápida limpeza de resíduos sólidos e líquidos.

Possui 3 bocais: bocal flexível para líquidos, bocal estreito para cantos e escova para remoção de pelos de estofados e cortinas.

Oferece filtro facilmente removível.

Escova e bocal prolongador acompanham o produto.

Pode ser conectado ao acendedor de cigarros do carro.

Vem escova acoplada no bocal para ajudar na limpeza.

Promete alcançar até os cantos mais difíceis do veículo e dos bancos para aspirar pó e líquidos.

Recarregável, tem autonomia de cerca de 30 minutos após carga completa (entre duas a três horas).

Pequeno, pesa apenas 0,8 kg, o que o torna fácil e conveniente de usar.

Ideal para ser usado em almofadas e estofados.

Tem filtro HEPA, aspira de forma profunda a poeira e ajuda a eliminar bactérias e ácaros causadores de alergias.

Possui sucção com função para objetos sólidos e líquidos.

Vem com lâmpada de LED para ajudar a enxergar em locais pouco iluminados.

Acompanha 1 ponteira fina para locais de difícil acesso e 1 ponteira larga com escova.

Multifuncional, serve para aspirar pó e líquidos e ainda vem com função soprador.

Motor de cobre puro, trazendo potência de pico para o uso.

Opera com baixo ruído (menos de 70 decibéis), incomodando menos do que aparelhos semelhantes.

