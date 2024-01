Tratar o 8/1 com condescendência seria incentivo a atos antidemocráticos, diz presidente do STF

Por Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira, dia em que os atos antidemocráticos de invasão e depredação das sedes dos Três Poderes completam exatamente um ano, que tratá-los com condescendência poderia servir de incentivo a novas investidas do tipo.

Em uma breve cerimônia na sede do Supremo para marcar a data, Barroso lembrou que os envolvidos nos atos antidemocráticos já estão sendo investigados e processados pela Justiça e devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram, que incluem a tentativa de golpe de Estado.

"Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo", disse o presidente do STF, que deve seguir ao Senado, onde será realizada outra cerimônia sobre o 8 de Janeiro.

"Jamais esqueceremos! E estamos aqui para manter viva a memória do episódio que remete ao país que não queremos, o país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um Brasil que não

parece com o Brasil", afirmou Barroso.