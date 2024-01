Todos que compactuaram com quebra da democracia serão responsabilizados, diz Moraes um ano após 8/1

Por Ricardo Brito e Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou nesta segunda-feira que todos aqueles que compactuaram com a quebra da democracia serão devidamente investigados, processados e responsabilizados.

Em discurso durante cerimônia pró-democracia no Congresso Nacional para marcar um ano dos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, Moraes disse que ignorar o que aconteceu naquele dia seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de atos criminosos e golpistas.