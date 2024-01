Sorvetes caseiros: receitas saudáveis que ficam prontas em 5 minutos!

Os dias de verão pedem alimentos gelados para ajudar a se refrescar, e os sorvetes costumam ser a escolha favorita para muitos.

No entanto, opções industrializadas frequentemente vêm carregadas de açúcares e gorduras, que agregam muitas calorias vazias, além de aditivos químicos.

"Substâncias como corantes e essências artificiais são nocivas para a saúde devido à sua origem sintética, podendo predispor a alergias, problemas digestivos, câncer etc.", alerta a nutricionista do Rio de Janeiro Luna Azevedo, consultora do curso de pós-graduação em nutrição vegetariana funcional da VP Centro de Nutrição Funcional.

A boa notícia é que é muito fácil e rápido fazer sorvetes caseiros saudáveis, combinando frutas congeladas e ingredientes que possuem um pouco mais de amido na composição, para deixar a textura aveludada, como a banana, a batata-doce e o inhame. Confira!

Sorvete de abacaxi com coco

Rendimento: 3 a 4 porções

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado, picado e congelado

2 colheres (sopa) de mel ou açúcar demerara

Leite de coco até dar o ponto

3 colheres (sopa) de coco ralado

Modo de preparo

Em um processador, coloque a fruta congelada, o mel ou açúcar e acrescente duas colheres de sopa de leite de coco. Bata até chegar numa textura cremosa. Se necessário, acrescente mais uma colher de leite de coco.

Em seguida, adicione o coco ralado e incorpore delicadamente com ajuda de uma colher. Sirva.

Sorvete de morango

Rendimento: 3 a 4 porções

Ingredientes

2 bananas maduras congeladas

200 g de morangos congelados

Iogurte grego natural até dar ponto

2 colheres (sopa) de mel ou açúcar

Modo de preparo

Em um processador, coloque as frutas congeladas e o mel (ou açúcar) e acrescente de duas em duas colheres de sopa de iogurte grego natural.

Bata todos os ingredientes até chegar em uma textura cremosa. Sirva em seguida.

Sorvete de chocolate

Rendimento: 3 a 4 porções

Ingredientes

4 bananas maduras congeladas

1 colher (sopa) de cacau em pó

40 g de chocolate 70% derretido

1 ou 2 colheres (sopa) de mel ou açúcar demerara

Leite integral ou vegetal até dar o ponto

Modo de preparo

Em um processador, bata todos os ingredientes, adicionando duas colheres de leite de cada vez até chegar na textura cremosa desejada. Sirva em seguida.

Sorvete de flocos proteico

Rendimento: 3 a 4 porções

Ingredientes

2 bananas congeladas

200 g de batata-doce ou inhame cozidos, picados e depois congelados

2 doses de whey sabor baunilha

Leite integral ou vegetal até dar ponto

50 g de chocolate 70% triturado no processador ou nibs de cacau

Modo de preparo

Em um processador, bata todos os ingredientes, adicionando apenas uma ou duas colheres de leite, para chegar em uma textura cremosa. Em seguida, adicione o chocolate ou os nibs de cacau e incorpore delicadamente usando uma colher. Sirva em seguida.

Imagem: Divulgação

