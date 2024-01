Sentimento dos investidores da zona do euro melhora em janeiro, mostra pesquisa

FRANKFURT (Reuters) - O sentimento dos investidores na zona do euro melhorou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, atingindo seu nível mais alto desde maio passado, mas uma reviravolta positiva para o bloco monetário de 20 países não é garantida, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice da Sentix para a zona do euro subiu para -15,8 pontos em janeiro, de -16,8 em dezembro, abaixo da leitura de -15,5 estimada em uma pesquisa da Reuters com analistas.

A Sentix apontou a Alemanha --a maior economia da região-- como um foco de fraqueza particular, com um declínio no sentimento.

"É improvável que isso seja uma reviravolta" para a zona do euro, disse a Sentix. "Isso se deve em parte à Alemanha, cuja economia ainda está em recessão e, portanto, em crise."

Para a zona do euro, o índice de expectativas aumentou de -9,8 pontos em dezembro para -8,8 pontos, o que representa o quarto mês consecutivo de aumentos e o valor mais alto desde fevereiro.

O índice sobre a situação atual na zona do euro também aumentou, passando de -23,5 pontos em janeiro para -22,5 pontos no mês anterior, o terceiro aumento mensal consecutivo.

A pesquisa com 1.282 investidores foi realizada entre 4 e 6 de janeiro.

(Por Tom Sims)