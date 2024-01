'Seguiremos na defesa da democracia por todos os brasileiros', diz Haddad sobre um ano do 8/1

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compartilhou um vídeo produzido pelo governo sobre o marco de um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro na rede social X (antigo Twitter). "Seguiremos na defesa da democracia por todos os brasileiros, pelo nosso futuro", escreveu o ministro junto do vídeo.

O vídeo traz imagens da invasão aos prédios dos Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, e do vandalismo que destruiu parte dos espaços e obras de arte que ficavam nos palácios do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). A peça ainda mostra parte do processo de restauração e diz que os vândalos enfrentarão o poder da Justiça. Por fim, o vídeo fala sobre a defesa da democracia.

Haddad interrompeu seu período de recesso para vir a Brasília participar do ato de repúdio aos atos golpistas. Nesta segunda-feira, autoridades da República se reunirão no Salão Negro do Senado para repudiar a invasão dos prédios dos Três Poderes, ocorrida há um ano, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro defendiam intervenção militar para tirar Luiz Inácio Lula da Silva da Presidência. O ato foi pensado pelo presidente para que a tentativa de golpe não seja esquecida.